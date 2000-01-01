Reglas del evento

1 . Este evento solo está disponible para usuarios que hayan completado la verificación KYC. Puedes consultar el estado de tu verificación aquí

2 . La elegibilidad se verificará una vez finalizado el evento. Los usuarios que no cumplan con los requisitos de ubicación no podrán recibir recompensas.

3 . Sólo son elegibles para el evento los depósitos realizados con tarjetas bancarias o de crédito.

4 . MEXC llevará a cabo una revisión exhaustiva de todos los usuarios. Cualquier uso de métodos técnicos, como scripts, bots, acciones repetidas o automatización para el registro o la actividad de la cuenta, provocará la descalificación inmediata. Esta regla se aplica incluso si se utilizan métodos inadecuados solo en etapas específicas de registro o participación. Además, los usuarios que participen en actividades de SEO engañosas, especialmente con palabras clave como "MEXC Compra", "MEXC inicio de sesión", "MEXC Oficial" o "MEXC OTC", también serán descalificados del evento.

5 . Estas normas entrarán en vigor el . MEXC se reserva el derecho de revisar los términos del evento y tomar las medidas necesarias, incluso contra los usuarios y sus activos, en casos de comportamiento malicioso o uso indebido de la plataforma.

6 . Las recompensas se distribuirán dentro de los 7 días hábiles posteriores a la finalización de cada ciclo del evento y se asignarán según las clasificaciones finales.

7 . Todos los participantes deben cumplir estrictamente con los Términos de Servicio de MEXC. MEXC se reserva el derecho de descalificar a cualquier usuario que participe en un comportamiento fraudulento o abusivo durante el evento, incluyendo el registro de múltiples cuentas o cualquier otra actividad relacionada con fines ilegales o fraudulentos.

8 . MEXC se reserva los derechos de interpretación final de estos términos. Ten en cuenta que estos términos pueden ser revisados o el evento puede cancelarse sin previo aviso. Mantente informado consultando regularmente las actualizaciones de estos términos y los detalles del evento.