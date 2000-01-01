Recibe una posición en futuros de valor equivalente al realizar el depósito con éxito
Tarjeta de crédito/débito
Depósito fiat
Transferencia bancaria
Reclama el bono de futuros y abre una posición
Después de completar el pago, reclama tu bono de futuros y abre una posición. Puedes seleccionar el par de trading y la dirección.
Reglas del evento
Reglas de distribución de recompensas
Solo se aceptan depósitos fiat mediante tarjeta de crédito/débito, transferencia bancaria o depósito en moneda fiduciaria. No se admiten pagos de terceros ni transferencias internas.
• Las recompensas se convertirán a USDT según el valor equivalente en USDT al momento en que se complete la orden (no en el momento de realizarla).
• Fin de la distribución de recompensas: ()
• Para participar en el evento, el monto mínimo de la orden debe ser mayor que 100 USDT.
• Para reclamar la recompensa, se debe alcanzar el monto mínimo de órdenes de futuros. Las solicitudes no se aceptarán si no se cumple este requisito.
• Una vez reclamado, los usuarios reciben un bono equivalente al 2% del depósito (máximo 500 USDT), que abrirá automáticamente una posición en modo de margen aislado a precio de mercado en uno de los seis pares de futuros USDT-M.
• Los usuarios con posiciones abiertas u órdenes pendientes en el mismo par no pueden reclamar la recompensa. Revisa tu billetera de futuros antes de reclamar la recompensa.
Reglas para usar posiciones de airdrop de futuros
1.Reclama el airdrop de posición de futuros en la página del evento y luego dirígete a la página de trading de futuros para verlo de inmediato.
2.Los usuarios pueden añadir margen al airdrop de posición para ampliar las posibles ganancias, establecer órdenes de TP/SL para este o cerrar la posición. Después de cerrarla, si tu airdrop de posición genera ganancias, el PNL realizado se abonará en la cuenta de futuros del usuario, mientras que el margen restante del airdrop será revocado automáticamente. Si el airdrop de posición genera una pérdida (sin añadir margen), la pérdida máxima está limitada al propio airdrop de posición. Para más detalles, consulta las directrices oficiales./es/learn/article/usage-instructions-for-futures-bonus-position-airdrop-and-vouchers/2
Reglas de verificación
1. Los usuarios deben depositar utilizando su propio método de pago. Para depósitos mediante transferencia bancaria, asegúrate de ingresar correctamente el código de referencia.
2. MEXC implementa rigurosos procedimientos de verificación para todos los usuarios. Cualquier uso de manipulación técnica, lo que incluye, de manera ilustrativa, scripts electrónicos, bots, operaciones repetitivas o registros automatizados de cuentas, resultará en la descalificación inmediata. Esta política se aplica estrictamente, incluso si dichos métodos se emplean solo en etapas específicas de registro o participación. Además, los usuarios que utilicen prácticas engañosas de SEO, especialmente aquellas dirigidas a palabras clave como "MEXC Compra", "MEXC inicio de sesión", "MEXC Oficial" o "MEXC OTC", también serán descalificados del evento.
3. MEXC se reserva el derecho de interpretar los términos finales de este evento y tomar las medidas apropiadas contra actividades maliciosas o abuso de la plataforma.
4. Todos los usuarios participantes deben cumplir estrictamente con los Términos de Servicio de MEXC. MEXC se reserva el derecho de descalificar a los usuarios que participen en actividades fraudulentas o abusivas durante el evento, lo que incluye registrar múltiples cuentas o realizar actividades relacionadas con fines ilícitos o fraudulentos.
5. MEXC se reserva los derechos de interpretación final de estos términos. Ten en cuenta que estos términos pueden ser revisados o el evento puede ser cancelado sin previo aviso. Se recomienda a los usuarios mantenerse actualizados sobre los últimos términos del evento.
6. Estos términos se considerarán una parte integral del Acuerdo de Usuario y la Política de Privacidad de MEXC. En caso de conflicto, estos términos prevalecerán.