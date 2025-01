Qué es Zoopia (ZOOA)

Zoopia is an innovative platform dedicated to Bitcoin ecosystem staking, providing a secure, efficient, and captivating staking service for cryptocurrency holders. Our vision is to create a vibrant digital zoo where users stake their BRC20 tokens, earning stable and substantial returns while participating in an automatic compounding process. Key Features - Non-Custodial Staking - BRC20/ARC20 Support - Auto-Compounding - Diverse Staking Options - Community Governance

