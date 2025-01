Qué es ZkLock (ZKLK)

ZkLock stands as a beacon of security in an era where data breaches and privacy invasions are becoming the norm. ZkLock specializes in Privacy-Preserving Machine Learning (PPML), decentralized anonymous routing, signature hardware security, user data sovereignty, and scalable privacy infrastructure. Our innovative solutions are built on the principles of federated learning, secure multiparty computation, and advanced encryption techniques, ensuring that privacy is not just an option but a standard.

MEXC es el exchange de criptomonedas líder en el que confían más de 10 millones de usuarios de todo el mundo. Es reconocido por ser la plataforma con la selección de tokens más amplia, los listados de tokens más rápidos y las tarifas de trading más bajas del mercado. ¡Únete ahora a MEXC para disfrutar de la mayor liquidez y las tarifas más competitivas del mercado!