Qué es zkInfra (ZKIN)

Welcome to zkInfra, a groundbreaking project designed to address the twin challenges of privacy and efficiency in the rapidly evolving blockchain landscape. At the core of our mission is the integration of cutting-edge technologies—Zero-Knowledge Proofs (ZKPs), Account Abstraction (AA), and decentralized computing—to create a robust ecosystem that not only enhances the privacy and security of blockchain transactions but also simplifies user interactions and expands the capabilities of decentralized applications (dApps).

