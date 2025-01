Qué es zkGUN (ZKGUN)

zkGUN is a multi-chain, self-custody cryptocurrency wallet with a built-in cross-chain swap. Our multi-chain decentralized exchange prioritizes your anonymity, security, and the freedom to swap without any constraints. In short, it’s a simple, yet secure interoperability & asset storage solution. The multi-chain nature of the zkGUN wallet means you can securely store, send and receive digital assets with privacy and security. This also means you can connect with thousands of Web3 decentralized applications (dApps).

MEXC es el exchange de criptomonedas líder en el que confían más de 10 millones de usuarios de todo el mundo. Es reconocido por ser la plataforma con la selección de tokens más amplia, los listados de tokens más rápidos y las tarifas de trading más bajas del mercado. ¡Únete ahora a MEXC para disfrutar de la mayor liquidez y las tarifas más competitivas del mercado!