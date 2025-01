Qué es Zether (ZTH)

Zether is a decentralized, miner-focused blockchain platform designed for secure and accessible digital transactions. Utilizing the Ethash proof-of-work algorithm, Zether supports smart contracts and decentralized applications (DApps) on the Ethereum Virtual Machine (EVM), ensuring compatibility and scalability. With a unique tokenomics model, Zether offers an aggressive block reward structure that decreases over time, incentivizing long-term network participation without premine or instamine. Additionally, Zether emphasizes low fees, fair coin distribution, and streamlined rewards, aiming to foster a decentralized ecosystem optimized for innovation and community involvement.

MEXC es el exchange de criptomonedas líder en el que confían más de 10 millones de usuarios de todo el mundo. Es reconocido por ser la plataforma con la selección de tokens más amplia, los listados de tokens más rápidos y las tarifas de trading más bajas del mercado. ¡Únete ahora a MEXC para disfrutar de la mayor liquidez y las tarifas más competitivas del mercado!

Recurso Zether(ZTH) Sitio web oficial