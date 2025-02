Qué es Zaar (ZAAR)

What is the project about? Protectorate Protocol is the definitive liquidity layer for NFTs, effectively acting as a liquidity router and yield aggregation platform that aims to provide deep, sustainable liquidity for NFTs and NFTfi. What makes your project unique? Protectorate is the first platform to launch with such a product suite. History of your project. Protectorate Protocol launched 2 weeks ago. What’s next for your project? Deploying xPRTC (staking), oPRTC (call option emissions), launching our NFT Capsule. What can your token be used for?

MEXC es el exchange de criptomonedas líder en el que confían más de 10 millones de usuarios de todo el mundo. Es reconocido por ser la plataforma con la selección de tokens más amplia, los listados de tokens más rápidos y las tarifas de trading más bajas del mercado. ¡Únete ahora a MEXC para disfrutar de la mayor liquidez y las tarifas más competitivas del mercado!

Recurso Zaar(ZAAR) Sitio web oficial