Qué es XRP ARMY (ARMY)

Cult / Movement Token (meme) running in XRP Ledger for supporting and rising this coin/ledger. In a world dominated by fleeting trends and fragile communities, the XRP $ARMY stands as an unshakable force. Bold. Timeless. Fearless. The XRP ARMY will lead the charge as $XRP skyrockets to the top. The haters will see it. The doubters will hear it. But those who join will experience it. The strongest army in crypto has spoken. We shall prevail. For Ripple. For XRP. For the XRP ARMY

