Qué es Xgold Coin (XGOLD)

Xgold Coin offers an unlimited use case utility crypto-currency for distributed payment systems predicated on consensus algorithm embodied in the Ripple Protocol, bridging the gap between Bitcoins store-of-value, and XRPs incredibly light weight transaction speed, supporting value transfer, utilizing robust collectively trusted peer-to-peer servers and sub-networks at nearly zero network cost or carbon footprint.

