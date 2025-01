Qué es WorldLand (WLC)

WorldLand™ is a new mainnet whose virtual machine is fully compatible with the Ethereum virtual machine, has quantum-resistant cryptography, novel energy-efficient consensus algorithms, and aims for decentralization. It issues the native WLC currency. WorldLand is meant to be the next generation blockchain with global reach and scale.

