Qué es Woke (WOKE)

$WOKE is the only currency that increases in value every time someone gets offended on the internet. $WOKE isn't just a cryptocurrency; it's a revolution wrapped in a blockchain, sprinkled with fairness, and served on a platter of inclusivity. It's the only currency that checks its privilege at every transaction and apologizes for its carbon footprint with every transfer. With $WOKE, you're not just investing in a currency; you're investing in a statement that says, "I'm financially savvy and morally superior.

MEXC es el exchange de criptomonedas líder en el que confían más de 10 millones de usuarios de todo el mundo. Es reconocido por ser la plataforma con la selección de tokens más amplia, los listados de tokens más rápidos y las tarifas de trading más bajas del mercado. ¡Únete ahora a MEXC para disfrutar de la mayor liquidez y las tarifas más competitivas del mercado!

Recurso Woke(WOKE) Sitio web oficial