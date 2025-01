Qué es Wiskers (WSKR)

Wiskers allows users to execute advanced trading strategies simply, using their alerts on TradingView, Wiskers sends the corresponding action to their Ethereum wallets to execute the trade on a DEX. Wiskers will go far beyond TradingView. Blockchain alerting services open up wiskers to be used in very creative ways. Wiskers will make any contract function or combination of them a executable action on-chain.

