Qué es WhaleRoom (WHL)

The WhaleRoom community is the first fully tokenized peer-to-peer community hosted on the Sentr3 token-gating platform. Holders get exclusive access to hosting discounts on Sentr3, member-only discussion rooms, and future event access and partner offers. Anyone is free to join the community and integrate the WHL social token into their token-gating use case.

MEXC es el exchange de criptomonedas líder en el que confían más de 10 millones de usuarios de todo el mundo. Es reconocido por ser la plataforma con la selección de tokens más amplia, los listados de tokens más rápidos y las tarifas de trading más bajas del mercado. ¡Únete ahora a MEXC para disfrutar de la mayor liquidez y las tarifas más competitivas del mercado!

Recurso WhaleRoom(WHL) Sitio web oficial