Qué es Vodra (VDR)

The Vodra Platform allows creators to pursue their passions while being fairly compensated. This is accomplished with a decentralized donation platform that aims to shift online entertainment compensation towards a direct creator-to-audience participation model.

MEXC es el exchange de criptomonedas líder en el que confían más de 10 millones de usuarios de todo el mundo. Es reconocido por ser la plataforma con la selección de tokens más amplia, los listados de tokens más rápidos y las tarifas de trading más bajas del mercado. ¡Únete ahora a MEXC para disfrutar de la mayor liquidez y las tarifas más competitivas del mercado!

Recurso Vodra(VDR) Sitio web oficial