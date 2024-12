Qué es VitAI (VITAI)

VitAI is the first AI agent on the Arbitrum blockchain, designed to provide users with an interactive experience with a digital representation of Vitalik Buterin, Ethereum's co-founder. This isn’t your average AI bot - it’s your 24/7 Ethereum bullposter, your onchain wingman, and your hype partner for all things crypto. Whether you’re farming, swapping, hunting for alpha or just vibing, VitAI got your back

