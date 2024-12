Qué es Virtual USD (VUSD)

VUSD (Virtual USD) is a centralised stablecoin fully backed by 1:1 onchain reserves, offering transparent and verifiable security. Built on the Ethereum blockchain, VUSD combines stability with innovation, enabling fast, low-cost global transfers. The reserves backing VUSD are fully transparent and accessible onchain, ensuring trust and reliability. Minting and redeeming VUSD are managed through authorised partners.

