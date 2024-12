Qué es Vaulted Bellscoin (VBELLS)

Vaulted Bellscoin is a non-custodial wrapped form of Bellscoin ($BELLS) bridged permissionlessly to the Ethereum network using the Televault protocol. Televault is a permissionless and trust-minimized cross-chain bridge that enables anyone to "teleport" fungible assets from UTXO-based blockchains (e.g. BTC, LTC, DOGE, BEL) to Ethereum by leveraging Emblem Vault, the leading protocol for cross-chain NFTs.

MEXC es el exchange de criptomonedas líder en el que confían más de 10 millones de usuarios de todo el mundo. Es reconocido por ser la plataforma con la selección de tokens más amplia, los listados de tokens más rápidos y las tarifas de trading más bajas del mercado. ¡Únete ahora a MEXC para disfrutar de la mayor liquidez y las tarifas más competitivas del mercado!