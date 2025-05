Qué es UNIT ($UNIT)

TCG World is a large-scale, open-world metaverse built on Unity where users can explore, own virtual land, participate in immersive gameplay, and trade blockchain-based digital assets. It features persistent multiplayer regions, a dynamic economy, and gamified systems including farming, racing, crafting, creature collection, and multiplayer competition. The platform blends entertainment, commerce, and user-generated content into a single, unified world.

