Qué es Tuske (TSK)

Tuske is a layer 1 POW blockchain focused on private and censorship-resistant transactions.In order to effectively resist ASIC in the long term, Tuske will dynamically adjust the algorithm regularly.The algorithm will be adjusted once a year, and will be decided by the community. Tuske is also the backbone of a decentralized exchange network we're developing.The decentralized exchange network uses Tuske's peer-to-peer network,all transaction are anonymous.Tuske mainnet coin is used as trading margin and transaction fee.

