Qué es TurboMoon (TMOON)

As a $TMOON holder you get a slice of every taxed swap sent directly to your TurboMoon stack. Working with Solanas innovative token 2022 standard, TurboMoon brings the old meta of meme tokens to the fore. 5% of all volume is reflected to holders.3% is added to our LP injections. 2% goes into marketing and growth.

MEXC es el exchange de criptomonedas líder en el que confían más de 10 millones de usuarios de todo el mundo. Es reconocido por ser la plataforma con la selección de tokens más amplia, los listados de tokens más rápidos y las tarifas de trading más bajas del mercado. ¡Únete ahora a MEXC para disfrutar de la mayor liquidez y las tarifas más competitivas del mercado!

Recurso TurboMoon(TMOON) Sitio web oficial