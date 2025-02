Qué es TRRUE (TRRUE)

Trrue is a pioneering blockchain ecosystem designed to empower impact-driven investments through cutting-edge technology and compliance-focused innovation. As a verified credential network and Layer-1 trust infrastructure for financial services, Trrue addresses critical challenges in the global investment landscape, including transparency, regulatory compliance, and sustainability. The Chain for Sustainable Innovation We build secure, compliant digital asset solutions designed for a sustainable and impact-driven future. Trrue Chain, our Layer-1 blockchain, provides tailored, cutting-edge infrastructure for businesses and individuals. From startups to enterprises, Trrue Chain empowers organisations with a focus on compliance, sustainability, and innovation.

MEXC es el exchange de criptomonedas líder en el que confían más de 10 millones de usuarios de todo el mundo. Es reconocido por ser la plataforma con la selección de tokens más amplia, los listados de tokens más rápidos y las tarifas de trading más bajas del mercado. ¡Únete ahora a MEXC para disfrutar de la mayor liquidez y las tarifas más competitivas del mercado!

Recurso TRRUE(TRRUE) Sitio web oficial