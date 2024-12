Qué es Token7007 (7007)

The 7007 Protocol is a pioneering initiative in the AI-generated content (AIGC) space, designed to establish a secure and transparent framework for creating, managing, and trading AI-generated assets. As one of the first projects to launch under the ƒ(A.I.)ℝ initiative, powered by the ORA Protocol, the 7007 Protocol leverages advanced verification techniques, including Optimistic Machine Learning (opML), to ensure authenticity and ownership of digital assets.

