Qué es tardigrade (TARDI)

Building the first digital tardigrade life form on chain Tardionchain is an open source DeSci project dedicated to creating the first virtual tardigrade on blockchain and computer. The first experimental tardigrade, a life form capable of surviving in space, has been simulated on the blockchain. Enhanced with artificial intelligence, it can now communicate, tweet, and move autonomously within the blockchain ecosystem.

