Qué es Tail (TAIL)

$TAIL is the predominant rewards token in the Sanin Inu ecosystem. Much like a dog is given a sense of balance and stability by its own tail, our $TAIL provides the backbone for our dream of a decentralized system. These tokens play a pivotal role in maintaining the balance of community and ecosystem alike, and is therefore crucial to our goals of decentralization.

Recurso Tail(TAIL) Sitio web oficial