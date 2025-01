Qué es Surveyor DAO (SURV)

What is the project about? Community and Governance Ran DAO. Democratic and Decentralized management of Treasury What makes your project unique? We recently transitioned to full governance including a vote on who will run the treasury. There is a monthly vote on the following months emissions. History of your project. We started with two NFT mints on Fantom and Avax. Funds from these mints began the treasury. Since then we have grown a community of engaged and savvy investors and defi participants What’s next for your project? Web app and UI for locked staking and Treasury tracking currently in Development and will launch in next month What can your token be used for? Governance and treasury redemption after first year

