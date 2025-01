Qué es StarMon (SMON)

StarMon Token (SMON) is the BEP-20 governance token of StarMon Metaverse. Hold tokens and participate in key governance voting related to the game, SMON holders will receive rewards. When players playing various games in StarMon or through UGC content plans, they can earn $SMON.

MEXC es el exchange de criptomonedas líder en el que confían más de 10 millones de usuarios de todo el mundo. Es reconocido por ser la plataforma con la selección de tokens más amplia, los listados de tokens más rápidos y las tarifas de trading más bajas del mercado. ¡Únete ahora a MEXC para disfrutar de la mayor liquidez y las tarifas más competitivas del mercado!

Recurso StarMon(SMON) Sitio web oficial