Qué es Stack (MORE)

Stack provides leverage and borrowing opportunities on re.al, the new L2 dedicated to tokenized RWAs. Stack was developed and will be managed by the team behind Pearl, the DEX and liquidity hub for tokenized RWAs.

