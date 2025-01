Qué es Solana Gun (SOLGUN)

Welcome to Solanagun, a telegram bot that allows you to snipe upcoming launches or safely buy tokens that are already live. It is built to be your go-to bot for sniping/manual trade on Solana network. Solanagun was built to snipe latest launches along with manual buy and sell of existing tokens on Solana.

