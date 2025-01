Qué es Sodi Protocol (SODI)

Sodi is the first royalty inscription protocol on Solana. The V1 version allows deployers to deploy inscriptions on Solana with one click and collect royalties. Users can mint inscriptions by paying royalties. Sodi's V2 has upgraded the feature of deploying tokens based on the deployment of inscriptions, and added a mechanism to automatically add LP. When users mint inscriptions and tokens, a certain proportion of tokens and minting fees are automatically added to the liquidity pool. In addition, LP permissions will be sent to the blackhole address for destruction to ensure that no one can remove liquidity, thus protecting traders' funds' safety. Sodi has issued 3 types of assets: Utopia Box, Bulls NFT, and $SODI. The Utopia Box is the first inscription of the Sodi Protocol, with privileges such as potential airdrop opportunities and whitelist access; Bulls NFT, designed exclusively for Solana, is the first mascot with a limited total supply, offering high collectible value. $SODI is the ecosystem token of the Sodi Protocol, with 40% already burned, leaving a current total supply of 126 million. In the future, it will have many consumption scenarios within the Sodi ecosystem.

MEXC es el exchange de criptomonedas líder en el que confían más de 10 millones de usuarios de todo el mundo. Es reconocido por ser la plataforma con la selección de tokens más amplia, los listados de tokens más rápidos y las tarifas de trading más bajas del mercado. ¡Únete ahora a MEXC para disfrutar de la mayor liquidez y las tarifas más competitivas del mercado!