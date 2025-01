Qué es Smol Bun (BUN)

BUN began as a test token and has evolved into a community-driven meme token centered around the concept of a small rabbit — “tis ist de smollest bun on Solana.” The smol rabbit is more than a symbol; it reflects the project's inclusive and playful spirit. BUN encourages collaboration and fun among its community members, promoting decentralized participation and engagement within the Solana ecosystem.

