Qué es Shibashootout ($SHIBASHOOT)

ShibaShootout is a fast-paced, Web3 play-to-earn (P2E) game, featuring exciting shooting mechanics. Built on the Ethereum blockchain, ShibaShootout provides players with an engaging environment to earn rewards through in-game actions and skill-based challenges. Currently in beta, the game offers a unique blend of blockchain gaming and decentralized finance (DeFi) mechanisms, allowing players to utilize $SHIBASHOOT tokens for in-game purchases and rewards. Token Utility: $SHIBASHOOT serves as the primary utility token within the ShibaShootout ecosystem, allowing players to earn, buy, and stake tokens for various in-game advantages.

Recurso Shibashootout($SHIBASHOOT) Sitio web oficial