Qué es Secured MoonRat (SMRAT)

The Secured MoonRat Token brings the most revolutionary mechanism to BSC ecosystem: Earn $BNB just by holding SMRAT token The Secured MoonRat Token is the stablest and the most secured version to Earn BNB Secured MoonRat Token is a community-driven, fair launched DeFi project built on Binance Smart Chain #BSC. Three functions occur during each trade: Reflection, LP Acquisition, & Burn

Recurso Secured MoonRat(SMRAT) Sitio web oficial