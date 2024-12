Qué es Ripples (RPLS)

Ripples ($RPLS) is a meme-inspired, community-driven token on XRPL, aiming to be the 'Minions' of crypto. With a roadmap featuring animations, games, NFTs, and a Pixar-style movie pitch, Ripples combines fun, utility, and community. 01. Fun & Utility Ripples ($RPLS) brings entertainment and practicality together, offering a unique blend of fun and utility for the crypto community. 02. Community-Driven Join the vibrant Ripples community and become part of a movement that celebrates creativity, humor, and collaboration. 03. Memes Meet Movement Experience the power of memes meeting movement on XRPL with Ripples, where creativity and innovation thrive.

