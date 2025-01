Qué es RankerDao (RANKER)

RankerDAO, a Decentralized Autonomous Organization(DAO) that empowers crypto adopters to gain access to the biggest trend of blockchain-based activities from various verticals.Within the DAO, we have a Guild of Gamers who congregate around our gaming sub-guild and get the full benefits of their membership of the guild through innovative concepts taken through the emergent Social-Fi ecosystem.

MEXC es el exchange de criptomonedas líder en el que confían más de 10 millones de usuarios de todo el mundo. Es reconocido por ser la plataforma con la selección de tokens más amplia, los listados de tokens más rápidos y las tarifas de trading más bajas del mercado. ¡Únete ahora a MEXC para disfrutar de la mayor liquidez y las tarifas más competitivas del mercado!

Recurso RankerDao(RANKER) Sitio web oficial