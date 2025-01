Qué es Quant AI (QAI)

QuantAI: The Bridge Between Artificial General Intelligence & Blockchain Technology Democratization Of QuantAI addresses the prevailing challenge in the artificial intelligence (AI) domain by bridging the gap and providing synergy between Artificial General Intelligence (AGI) and blockchain technology. Our platform is meticulously designed to democratize AI, making it more accessible, customizable, secure, and user-centric than ever before. $QAI This is the native token of QuantAI. As the lifeblood of QuantAI’s platform, it is designed to serve multiple functions within our ecosystem, e.g, governance, contributors incentives, transactions, token gated access, revenue sharing, and many more to come.

MEXC es el exchange de criptomonedas líder en el que confían más de 10 millones de usuarios de todo el mundo. Es reconocido por ser la plataforma con la selección de tokens más amplia, los listados de tokens más rápidos y las tarifas de trading más bajas del mercado. ¡Únete ahora a MEXC para disfrutar de la mayor liquidez y las tarifas más competitivas del mercado!

Recurso Quant AI(QAI) Sitio web oficial