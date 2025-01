Qué es QODA (QODA)

Qoda Finance is a DeFi Ecosystem pioneering on-chain asset management and credit markets. Qoda’s mission is to decentralize traditional financial services, and make them accessible to everyone. The Qoda Ecosystem is full of novel, DeFi apps that are generating revenue today. The $QODA token is the only entrypoint to the Qoda DAO: stakers govern and earn rewards from the ecosystem.

MEXC es el exchange de criptomonedas líder en el que confían más de 10 millones de usuarios de todo el mundo. Es reconocido por ser la plataforma con la selección de tokens más amplia, los listados de tokens más rápidos y las tarifas de trading más bajas del mercado. ¡Únete ahora a MEXC para disfrutar de la mayor liquidez y las tarifas más competitivas del mercado!