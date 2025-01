Qué es PuppaCoin ($PUPPA)

A memecoin with a focus on high quality crypto-themed content. Producing comedic animated videos, gifs and memes related to current crypto events and figures in the space. There are two primary video series; "Lore" videos which tell the story of popular influencers, and "Wide Web Weekly" that summarizes current top crypto news stories. The content centers around the main character PUPPA, a gym bro who likes to "PWUMP" iron and the trading chart!

