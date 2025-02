Qué es pSTAKE Staked BNB (STKBNB)

pSTAKE is a Liquid staking protocol that unlocks liquidity for your staked assets. With pSTAKE, you can securely stake your Proof-of-Stake (PoS) assets, participate in protocol improvements and security to earn staking rewards, and receive staked underlying representative tokens (stkASSETs) which can be used to explore additional yield opportunities across DeFi. At present, pSTAKE supports Binance ($BNB), Cosmos ($ATOM), Persistence ($XPRT) and Ethereum ($ETH) networks’ native tokens, with a view to support more chains and assets in the future.

MEXC es el exchange de criptomonedas líder en el que confían más de 10 millones de usuarios de todo el mundo. Es reconocido por ser la plataforma con la selección de tokens más amplia, los listados de tokens más rápidos y las tarifas de trading más bajas del mercado. ¡Únete ahora a MEXC para disfrutar de la mayor liquidez y las tarifas más competitivas del mercado!

Recurso pSTAKE Staked BNB(STKBNB) Sitio web oficial