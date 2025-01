Qué es Proof of Presence (POP)

POP is a meme-inspired, deflationary token built on the Base network. It distributes a portion of transaction fees back to holders as ETH whenever certain on-chain conditions are met. By design, POP uses a low transaction fee where 0.99% is converted into ETH for rewards, and 0.01% is burned to gradually reduce the total supply. The contract has been renounced, indicating no further modifications can be made by its creators. POP launched with a 100% fair approach on Uniswap (no ICO, presales, or private allocations).

