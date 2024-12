Qué es Pozo Coin (POZO)

Pozo is a fun and lighthearted memecoin centered around the character Pozo, an electric blue frog with neon green spots and a digital crown. While embracing humor and creativity within the crypto world, Pozo takes inspiration from Vitalik Buterin’s vision that "memecoins can be more than just entertainment—they can drive real-world impact." Beyond the fun, Pozo is designed to build a vibrant, engaged community with a purpose. The project channels the collective energy of its community to support underfunded science and technology initiatives, turning memes into meaningful action. With Pozo, you’re not just part of a memecoin—you’re part of a movement that combines fun with real-world impact.

MEXC es el exchange de criptomonedas líder en el que confían más de 10 millones de usuarios de todo el mundo. Es reconocido por ser la plataforma con la selección de tokens más amplia, los listados de tokens más rápidos y las tarifas de trading más bajas del mercado. ¡Únete ahora a MEXC para disfrutar de la mayor liquidez y las tarifas más competitivas del mercado!