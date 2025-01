Qué es POWERCITY WATT (WATT)

POWERCITY is revolutionizing the way native stakers of a token earn rewards for their participation. To achieve this objective, POWERCITY has adopted a revenue-over-inflation architecture. This design comprises an ecosystem of DeFi applications that bring utility and innovation to the space

