Qué es Porygon (PORY)

PORY is decentralized meme token devoted to all things Porygon. This beloved data duck got a bad rep from allegedly giving kids seizures in the '90s. But he's number 1 in our hearts., and number 1 on Polygon!

MEXC es el exchange de criptomonedas líder en el que confían más de 10 millones de usuarios de todo el mundo. Es reconocido por ser la plataforma con la selección de tokens más amplia, los listados de tokens más rápidos y las tarifas de trading más bajas del mercado. ¡Únete ahora a MEXC para disfrutar de la mayor liquidez y las tarifas más competitivas del mercado!

Recurso Porygon(PORY) Sitio web oficial