Qué es PokeDX (PDX)

PokeDX is bringing sophisticated trading capabilities to DeFi by rethinking how DEX aggregators operate. Experience best-in-class trading tools, real-time charts and portfolio management all wrapped in a simple yet powerful UI. Powered by the $PDX reflect token.

