Qué es PNWR Token (PNWR)

PNWR Token is a next-generation utility token designed to revolutionize eco-friendly logistics by integrating electric aviation and autonomous cargo solutions. Backed by leading partners in the electric aviation and automotive sectors, it enables seamless transactions for leasing electric drones and vans used in urgent deliveries. Offering rewards and discounts for token holders, PNWR Token aims to partner with over 15,000 businesses globally, fostering a greener and more efficient logistics network.

MEXC es el exchange de criptomonedas líder en el que confían más de 10 millones de usuarios de todo el mundo. Es reconocido por ser la plataforma con la selección de tokens más amplia, los listados de tokens más rápidos y las tarifas de trading más bajas del mercado. ¡Únete ahora a MEXC para disfrutar de la mayor liquidez y las tarifas más competitivas del mercado!