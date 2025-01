Qué es Plenty PLY (PLY)

Plenty is a decentralized exchange on Tezos that offers a seamless trading experience. Users can trade, earn, govern and build on the platform. Plenty features both stable and volatile liquidity pools, enables near-zero slippage trades and easy bridging from Ethereum and Polygon.

