Qué es PKT (PKT)

PKT creates an economic incentive for people to scale and maintain physical bandwidth infrastructure worldwide. PKT uses the world's first bandwidth-hard proof of work called PacketCrypt. The resulting PKT Network is a high speed, robust data network that improves data transmission speed, latency and lowers costs for access to the internet via mesh networking. PKT is growing to become the world’s largest ISP owned and operated by the people who use it.

