Qué es Pepera (PEPERA)

$pepera is the most memeable memecoin in existence. The dogs have had their day, it’s time for Pepera to take reign. Pepera has arrived to revitalize the zkSync memecoins market. Launched without fanfare, no pre-sale, zero taxes, and with LP burnt and contract renounced, $PEPERA is a coin that belongs to the people forever. Fueled by pure memetic power, let $PEPERA lead the way and guide zkSync meme to success. It's memecoin. It's owned by the community to have fun together. We are building the biggest memecoin community on zkSync Era.

