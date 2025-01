Qué es Peony Coin (PNY)

PEONY will be a coin for the decentralized economy in the agricultural sector. The name fits perfectly, and there is a great need for it. The idea is that consumers participate in agricultural and animal goods and receive a certain amount of the products produced for free or at a reduced price. We are talking about environmentally-friendly and animal-friendly agriculture.

