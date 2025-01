Qué es PEACE COIN (PCE)

PEACE COIN aims to create a new economic circle by gratitude of people holding their hands and supporting each other. We call this mechanism “ARIGATO CREATION”, and we will introduce a new value into crypto currency.

